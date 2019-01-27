Toprak Analiz Laboratuvarı'nda geçen yıl 1609 analiz yapıldı

TRABZON,()-TRABZON Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete açılan Toprak Analiz Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2018 yılında toplam bin 609 adet toprak analizi yapıldı.

Kentte Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2014 yılında açılan Toprak Analiz Laboratuvarı hizmetini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen toprak verimlilik analizleri gereğince ziraat mühendisleri, biyolog ve laboratuvar çalışanları tarafından toprak reaksiyonu, toplam tuz, bünye, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç açısından analiz ediliyor. Çalışmalar sonucunda hazırlanan ‘Trabzon İli 2018 yılı Toprak Verimlilik Raporu’ na göre, tarım topraklarında yüzde 90,44 kireç miktarının, yüzde 53,62 organik miktarının, yüzde 37,99 fosfor miktarının ve yüzde 17,70 potasyum miktarının düşük olduğu, ayrıca toprakların yüzde 47,93’ünün hafif asit karakterle olduğu açıklandı.

ÇİFTÇİLERE DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’daki tüm çiftçileri bu hizmetten yararlanmaya davet etti. Gümrükçüoğlu, “Yapmış olduğumuz bu analizler, topraklarımız ve çiftçilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Çiftçilerimizin kafasında, arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünkü karlı bir gübreleme ancak bitkinin isteği olan gübreleri, en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten toprağı analiz ettirmek, bitkide toksik etki yapmayacak doğru miktarda gübre kullanımı, bol ve kaliteli ürün elde etmeyi ve gereğinden fazla para harcamasının önüne geçmeyi sağlar. Bu nedenle tüm çiftçilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.