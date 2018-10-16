Toprak altındaki uyuşturucuyu 'puslu' buldu

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpeği 'Puslu' içerisinde esrar maddesi bulunan toprağa gömülü cam kavanozu buldu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Taşova'da bir köyde, 3 şahsa ait ve ve arazide arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği 'Puslu'nun da yer aldığı aramada yeri kazarak işaret vermesi sonucu içerisinde esrar maddesi bulunan toprağa gömülü cam kavanoz bulundu. Kavanoz içerisinde 500 gram kubar esrar ele geçirdi.Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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