Toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, açılan kanala boru döşeyen işçi kanalın etrafındaki toprakların çökmesi sonucu altında kaldı. Toprak yığınının altından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde, 4 Temmuz Mahallesi 1167 Sokakta meydana geldi. Bir inşaata su borusu döşenmesi için iş makinesi ile toprak kazıldı. Kanalın içerisine giren Mehmet Gündağ su borularını döşerken, kanalın etrafındaki toprak yığını aşağı çöktü. Mehmet Gündağ'ın bedeninin yarısı toprağın altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik toprak yığını kaldırılarak Mehmet Gündağ kurtarıldı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Gündağ tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.