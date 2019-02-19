Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ki hastalar Erciyes'le tanıştı

KAYSERİ, () - TOPLUM Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar Erciyes'e götürülerek farklı ve güzel bir gün yaşadı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastaların Erciyes’e çıkma talebini geri çevirmeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hastaları Erciyes'te ağırladı. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde ağırlanan hastalar gondollara bindirilerek dağın zirvesine doğru çıkarıldı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, birçok hastanın Erciyes'te ilk kez teleferiğe bindiğini ifade etti. Altıntop, "Buraya hekim arkadaşlarımızla birlikte geldik.Onlar da hastalarımızı topluma kazandırmak için uğraşıyorlar. Erciyes’in de bu anlamda desteği olacaktır. Çünkü Erciyes’i görmek Kayserilileri mutlu eder. Biz de Erciyes’in temiz havasının ve güzelliğinin hastalarımızın ruhsal alemlerinde bir parıltı yaşatmasını hedef edindik” dedi.

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