Toplum destekli polisler Kuran kursa giden öğrencileri bilgilendirdi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda çocukların kaçırılması, kaybolması ve boğulması gibi vakaların önüne geçmek için, Kuran kursuna giden öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.Toplantıda, çocukların dikkat etmesi gereken genel güvenlik konuları, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı göstermeleri gereken davranışlar anlatıldı.

Bitlis Valiliği, Toplum Destekli Polislik(TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kuran Kursa giden öğrencilere, son zamanlarda sıkçı yaşanan çocuk kaçırılması, kaybolma ve boğulma vakalarıyla ilgili yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede son zamanlarda yaşanan kaybolma, kaçırılma ve boğulma olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda il genelindeki Cami ve Kuran kurslarına giden öğrencilere sunum gerçekleştirilerek bilgilendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

“İlimiz genelinde bulunan Kuran Kursları ve camilerde son dönemlerde artış gösteren çocukların kaçırılma,kaybolma ve boğulma olayları üzerine sunum çalışmaları yapılmıştır. Kursa devam eden çocuklara dikkat etmesi gereken genel güvenlik konuları, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı göstermeleri gereken davranışlar anlatılmış uyarılarda bulunulmuştur. Sunum esnasında ve sonrasında çocukların soruları yanıtlanmış, soru cevap şeklinde verimli bir çalışma yapılmıştır. Boğulma olaylarına karşı il merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara bröşürler dağıtılmış, bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Boğulma ve çocukların kaçırılması olayları ile ilgili olarak, Bitlis İl Müftülüğü ziyaret edilmiş ve Cuma Hutbesinde bu konularda duyuru yapılıp uyarılarda bulunulması görüşülmüştür. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçun oluşmasını önleyici faaliyetler konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

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