Toplu ulaşımda kartlı sisteme geçiliyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda hayata geçirmeyi hedeflediği kartlı sistem için ilk adımı attı. Kartlı sistemle ilgili yapılan ilk toplantıda, sistemin sağlayacağı avatajlar ele alındı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya konulması

planlanan Kartlı Sistem ile şehir içi ulaşımda ciddi kolaylıklar sağlanacağı bildirildi.

Nevşehir’de şehir içi yolcu taşımacılığında Kartlı sisteme geçiş amacıyla Nevşehir Belediye

Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz başkanlığında ilk toplantı yapıldı. Kartlı sistemin devreye girmesiyle birlikte kredi kartı ve akıllı telefon da kullanılarak temassız şekilde şehir içi toplu taşımadan yararlanılabilecek. Kartlı sistemin uygulanmasıyla birlikte şehrin değişik noktalarında kartlı sistem dolum istasyonları da oluşturulacak. Şehir içi toplu taşımanın çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklerden yararlanarak yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalar kapsamında merkezi noktalarda akıllı durak sistemi de hayata geçecek. Akıllı duraklarda oluşturulacak sistem ile hat otobüslerinin kaç dakika sonra durakta olabileceği rahatlıkla öğrenilebilecek.

(FOTOĞRAFLI)