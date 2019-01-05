Topçu Yüzbaşı Aker Kaş'ta anılacak

Ahmet ACAR/KAŞ, () - TOPÇU Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, 9 Ocak 1917 tarihinde Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde dünyanın ilk savaş gemisi Ben-my-Chree'yi batırışlarının 102. yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde anılacak.

Kaş Belediyesi ile Antalya Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler, Kaş Cumhuriyet Alanı'nda başlayacak. Burada yapılacak anma etkinliği ve yapılacak konuşmaların ardından, geçen yıl oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Hatıra Ormanı'na barış ve dostluk adına iki zeytin fidanı dikilecek. Ardından denize, şehitler ve kahramanlar adına saygı çelengi bırakılacak. Anma etkinliği için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen gemi ziyaret edilecek.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Burdurlu Çavuş Halil İbrahim Günaydın, Nallıhanlı Durmuş Savaşçı, Birinci Dünya Savaşı sürerken 30 asker ve 4 topla Kaş'a geldi. 9 Ocak 1917 günü ateşledikleri toplarla dünyanın ilk uçak savaş gemisi olan Ben-my-Chree ve 200'e yakın irili ufaklı tekneyi Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde batırdı. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları, dünyada ilk uçak savaş gemisi batıran kahramanlar olarak tarihe geçti. Ardından Antalya'nın bugünkü Kemer ilçesine geçen Aker ve silah arkadaşları burada da Fransız savaş gemileri Paris 2 ve Alexandra'yı batırarak adlarını Türk tarihine altın harflerle kazıdı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Türkiye, Antalya ve Kaş tarihi için çok önemli. Türk tarihine yön veren kahramanlar. Ancak yeteri kadar tanımıyoruz. Bu kahramanları Kaş'tan tüm ülkemize, bugünkü ve gelecek kuşaklara tanıtarak, adlarını ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.

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