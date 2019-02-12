Topçu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN, () - MERSİN'de, Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu, Yenişehir'i yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Topçu, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaflara 'hayırlı işler' dileklerini ileterek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Topçu, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Yenişehir'i yeniden inşe edeceklerini dile getiren Topçu, kendisinin de bir esnaf olduğunu, bu nedenle esnafın halinden en iyi kendisinin anlayacağını kaydetti.

31 Mart seçimlerinde halkın desteğini isteyen Topçu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



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