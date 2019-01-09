Topçu Isparta'da Demreli öğrencilerle buluştu

Ahmet ACAR/ISPARTA, () - DEMRE Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) öğrenim gören Demreli öğrencilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, SDÜ'de öğrenim gören Demreli öğrencilerle Isparta'daki bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Yemeğe Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Demre Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Orhan Avcı, Ak Parti Demre Gençlik Kolları Başkanı Barış Kapar ve eski futbolcu Yusuf Şimşek de katıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Sizler Demre'mizin yetiştirdiği, Demre'nin geleceğine yön verecek gençlerimizsiniz. Seçilerek, çok çalışarak, hayalinizdeki mesleğe ulaşabilmek için buradasınız. Seçilmiş, başarılı olmuş gençlersiniz. Gelecekte iyi birer meslek edinerek, ülkemizin geleceğinde önemli yerlerde görev alacaksınız. Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlayacaksınız. Buraya sizleri tanımaya, sizlerin var olan sorunlarını dinlemeye ve elimizden geldiğince sorunlarınızın çözümüne katkı sağlamaya geldik" dedi.

Topçu konuşmasının ardından tek tek öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi ve çözüm için notlar aldı.

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