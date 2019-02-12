Topaloğlu'na doğum günü sürprizi

Levent YENİGÜN/KEMER, () - DSP Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu'nun 64'üncü yaş günü seçim ofisinde partililer tarafından kutlandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu'na, Göynük Mahallesi'ndeki seçim ofisi önünde toplanan seçmenleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Topaloğlu'nun seçim ofisi önüne gelmesiyle meşaleler yakan partililer sloganlarla karşılama yaptı.

Seçim ofisi önünde kendisi için hazırlanan pastayı torunu Lara ve alana gelen çocuklarla birlikte kesen Başkan Adayı Topaloğlu, pastanın tamamının çocuklara ikram edilmesini istedi. Başkan Topaloğlu, katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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