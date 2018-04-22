Topalak’ta 23 Nisan coşkusu

ADANA,()- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediye Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya, Çukurova ilçesine bağlı Topalak köyündeki çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı neşeyle kutladı.

Çetinkaya, geleceğin büyüklerine minik hediyeler de dağıttı. Miniklerle balon uçuran Ulaş Çetinkaya, “Özledik çocuk olmayı, bize yaşattığınız mutluluk için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Minik bir kız çocuğu ise kendi yaptığı 23 Nisan resmini Ulaş Çetinkaya'ya hediye etti. Grup Başkanvekilinin duygulu anlar yaşadığı kutlama başladığı gibi mutlulukla sona erdi.

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