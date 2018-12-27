TÖMER öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Evi'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan öğrenciler, ölümünün 82'nci yıldönümünde Bayramiç ilçesinde restore edilerek açılan Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Bayramiç ilçesinde restore edilerek açılan Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe eğitimi alan ve gelecek yıl ÇOMÜ'nün değişik fakültelerinde öğrenim görecek olan 20 Endonezyalı, 15 Türkmenistanlı, 6 Özbekistanlı, 1 Azerbaycanlı, 10 Ürdünlü, 8 Filistinli 2 Japonyalı, 8 Iraklı, 1 Makedonyalı, 2 Mısırlı, 1 Tunuslu, 1 Libyalı, 1 Arnavutluklu, 2 Ukraynalı, 1 Moğolistanlı, 2 Kuveytli, 1 Komor Adaları'ndan, 1 Gineli ve 1 Dağıstanlı öğrenci TÖMER Müdür Yardımcısı Niyazi Sezen ve Öğretim Görevlisi Birsen Doğar ile birlikte Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği, müzeye dönüştürülen evi ziyaret etti. Öğrenciler, müze evde, Mehmet Akif Ersoy'un balmumundan yapılmış heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler daha sonra, Mehmet Akif Ersoy'un babasının görev yaptığı Tarihi Taşköprü ve Taşköprü Camiini gezdi.

Ardından öğrenciler, Bayramiç Belediye Başkanı AK Parti'li Sadettin Arslan'ı ziyaret edip, kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti. TÖMER öğrencilerini Bayramiç'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "İlçemize gelerek büyük şairi, yaşadığı evde anmanız son derece önemli ve beni duygulandıran bir davranış. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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