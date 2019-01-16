Tombalaya güvenlik kameralı önlem

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir adrese polis tarafından baskın düzenlendi. Kumar oynatılan adresin kapısına kurulan güvenlik kameralı önlem dikkati çekti.

Polis ekipleri, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, adresi bir süre takibe aldı. Saat 01.00 sıralarında adrese gelen polis ekipleri, camları ve kapısı kepenklerle dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı işyerinin demir kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine polis ekipleri kepengi kırarak içeriye girdi. Polis ekipleri içeride tombala oynayan kişiler hakkında işlem yaptı.

İçeride bulunan ekranın kapı önünü gösterdiğini gören polis, demir kapı üzerinde bir güvenlik kamerası tespit etti. Kameranın kapıya gelenleri görebilmek için ve polis baskınına karşı kurulduğu tespit edildi. Baskında, adreste bulunan tombala makinesi, tombala kartları ve pullarına el konuldu. İçeride bulunan ve tombala oynayan kişilere ise para cezası kesildi. Kumar oynatılan işyeri ise mühürlendi.

FOTOĞRAFLI