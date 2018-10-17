Tomarza'da taşımalı eğitim toplantısı

TOMARZA, (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde servis şoförleri ve okul müdürlerinin katılımıyla taşımalı eğitim toplantısı yapıldı.

Taşımalı eğitim bilgilendirme toplantısına Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, okul müdürleri, servis şoförleri, jandarma ve polis ekipleri katıldı. Toplantıda, okul müdürleri ve sürücülerle eğitim ve öğretimde taşımalı eğitim ile ilgili konular hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı; "1- İlgililerin MEB taşımalı yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ve okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine göre hareket etmeleri, 2- Taşıma kapsamındaki öğrencilerin okul servis araçlarında uymaları gereken kurallara ilgili metnin, servislere asılması ve okullarda öğrencilerle paylaşılması, 3- Okul servis araçlarında Dur ışık levhasının; öğrencilerin inip-binmesi esnasında yanar vaziyette bulundurulması, 4- Okula gidiş ve geliş saatlerinde ilçe milli eğitim müdürlülüğü ve okul tarafından belirlenen programa uyulması, 5- Araç içi düzenin sağlanması ve araca inme ve binmelerde öğrencilere yardımcı olunması, 6- Araç sürücülerinin tecrübeli kişilerden seçilmesi, yeni ehliyet alan şahıslara servis kullandırılmaması, sürücülerin son 5 yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarına ihlal nedeni ile sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmış olmaması, 7- Taşıma sınırı aşmayacak şekilde öğrenci belirlenmesi, 8- Şehir içi azami hız sınırlarına riayet edilmesi, kavşaklarda geçiş önceliğine riayet edilmesi, 9- Servis araçlarının güzergahı haricinde öğrencileri kesinlikle başka bir adrese bırakmamaları, 10- Hareket halindeyken; öğrenci indirip bindirmemeleri."

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