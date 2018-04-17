TOKİ'den Bayramiç'e konut müjdesi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 181 konutun ihalesi dün gerçekleştirildi.

Yükseklikleri zemin artı 4 kat şeklinde olan projedeki konutların 131'i 2 oda 1 salon, 50'si ise 3 oda 1 salon planında inşa edilecek. İhale kapsamında, ayrıca 1 adet büfe ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yapılacak.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, ilçeye yapılacak olan konutların yaklaşık maliyetinin 30 milyon TL olduğunu belirterek, "TOKİ konutlarının inşaatına, sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanacak. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği ve desteği olan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'a, tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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