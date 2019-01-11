Tokat’ta uyuşturucu operasyonu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () – TOKAT’ın Turhal ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsündeki 94 uyuşturucu hap ile 9 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Turhal’daki uygulama noktasında İstanbul’dan Tokat’a gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüsteki yolculardan G.D.'nin üzerinde yapılan aramada 94 uyuşturucu hap ile 9 gram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan G.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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