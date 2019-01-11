Tokat’ta sahte içki operasyonu

İbrahim UĞUR/TOKAT, () - TOKAT’ta sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak içki ve yapımda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri dün Tokat il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada 120 litre kaçak rakı, 3 kilogram anason, 40 kilogram üzüm ve 11 şişe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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