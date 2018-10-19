Tokat’ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt ve muhtarlar katıldı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, ''Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize,İçişleri Bakanlığımıza ve emeği geçen emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şu bir gerçektir ki, her zaman tüm muhtarlarımız devletimizin yanında, milletimizin hizmetindedir'' dedi.

Konuşmaların ardından Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ziyareti, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği ziyareti ve 15 Temmuz Tokat Köy Muhtarları Derneği ziyaret edildi. Tokat Valiliğinin muhtarlar onuruna kutlama yemeği verdi.

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