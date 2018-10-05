Tokat’ta ilkokul yanına bırakılan valiz korkuttu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () – TOKAT’ta Cumhuriyet İlkokulu yanındaki sokakta kaldırıma bırakılan valiz korkuttu. Valizin Irak uyruklu bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde Cumhuriyet İlkokulunun yan tarafındaki ara sokakta bir evin kapısının önüne bırakılan valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis okul etrafında önlem aldı. Haftasonu tatilinden önce okul bahçesinde okunacak İstiklal Marşı’na da izin verilmedi. Takviye ekiplerin olay yerine gelmesi ile çevrede araştırma yapıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri valizin sahibini tespit etti. Ara sokaktaki evde oturduğu anlaşılan Irak uyruklu kadına telefonla ulaşılarak olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi çantayı açıp içini kontrol etti. Valiz daha sonra sahibine teslim edildi. Irak uyruklu kadının Ankara’dan Tokat’ta oturan akrabalarını ziyarete geldiği, eve geldiğinde ailesine ulaşamayan kadının bir saate yakın kapıda bekledikten sonra valizini oraya bırakarak uzaklaştığı öğrenildi. Çalışmanın ardından kapatılan yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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