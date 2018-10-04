Tokat’ta Güven Huzur 6 Uygulaması

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, Türkiye Güven Huzur-6 Uygulaması 210 ekip, bin 209 personel ile yapıldı. Yapılan uygulamada 9 iş yerine ruhsatsız faaliyetten işlem yapılırken 53 araca 21 bin 331 TL para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan uygulama Tokat’ta da gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla av bayileri, park ve bahçeler gibi umuma mahsus yerlerde ve sabit yol uygulaması olarak 3 aşamada yapıldı. Türkiye Güven Huzur-6 Uygulamasında, 210 ekip, bin 209 personel görev aldı. Yapılan uygulama kapsamında, 7 bin 590 şahıs sorgulanmış 1 dolandırıcılık suçundan, 1 güveni kötüye kullanmaktan, 2 yoklama kaçağı, 15 çeşitli suçlardan aranması olan olmak üzere toplam 19 kişi yakalanmış, 523 iş yeri kontrol edilmiş, TAPDK belgesi olmamasından 2 iş yerine tutanak tanzim edilmiş, 1 iş yerine ruhsatsızlıktan, 1 iş yerine sigara içtirmekten cezai işlem uygulandı. Trafik yönünden ise 53 araç sürücüsüne 21 bin 331 TL para cezası uygulandı.

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