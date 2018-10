Tokat’ta ‘Gençlerin Gözünden Belediyecilik Çalıştayı’ yapılacak

Halil İbrahim YEL/TOAKT, () – TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençlerin Gözünden Belediyecilik Çalıştayı hakkında basın açıklaması yaptı.

Belediye ev sahipliğinde 81 ilden gencin katılımı ile düzenlenecek olan çalıştay, 11-12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Başkan Eroğlu, gençlerin fikir ve görüşlerini her zaman önemsediklerini ve belediye hizmetlerine gençlerin gözünden bakmak istediklerini belirterek, çalıştayın çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Eroğlu, “Bugün çok heyecan verici bir programın tanıtımı için bir araya geldik. Güzel ülkemizde, güzel şehrimizde hep beraberce birlikte yaşıyoruz. Derdimiz ülkemiz, vatanımız. Derdimiz, şehrimiz. Bizler, her anlamda büyüyen, gelişen, kalkınan ve her noktada önüne büyük hedefler koyan bir milletin evlatlarıyız. Bu manada biz de Tokat Belediyesi olarak bir taraftan çağa ayak uydurmaya, diğer taraftan fikir alışverişinde bulunmaya, yapacağımız her çalışma ve faaliyetlerde insanımızı yanımıza almaya gayret ediyoruz. Dört buçuk yıllık süreçte her anlamda insanlarımızın fikirlerini, görüşlerini almaya azami özen gösterdik. Tabii Türkiye’nin şu an en genç il belediye başkanı olmamız sıfatıyla da genç kardeşlerimize de her daim özel bir parantez açtık. Onlarla birlikte olmaya, beraber olmaya onlarla vakit geçirmeye, onların görüşlerini almaya her zaman dikkat ettik. Öyle bir dünyadayız ki teknolojinin, dijital platformun ve görüş önerilerin çok yoğun bir şekilde değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar değişiyor, zaman değişiyor, mekanlar değişiyor ve siz de bu yeniliklere göre yaptığınız işleri değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Biz her zaman kendimizi yenilemeye ve çalışmalarımıza vatandaşlarımızın gözünden bakmaya gayret ettik. Yapacağımız çalışma da bundan ibarettir” dedi.

FOTOĞRAFLI