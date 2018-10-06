Tokat’ta genç çiftçilere manda dağıtıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() – TOKAT’ta Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanan Zile, Pazar ve Turhal ilçelerinde 90 manda dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği Genç Çiftçi Projesi kapsamında kentte 262 proje içerisinden 243’ü desteklenmeye hak kazandı. Destek almaya hak kazanan genç çiftçilere hayvanları dağıtılmaya başladı. Proje kapsamında Zile, Pazar ve Turhal ilçelerinde 90 manda dağıtıldı. Kentte 560 büyükbaş, 125 manda dağıtımı yapılacağını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, “2018 yılı genç çiftçi projesinden ilimizde uygulanacak, 262 adet proje içerisinde 54 küçükbaş koyunculuk projesi,112 büyükbaş hayvancılık projesi 25 manda projesi ve 52 seracılık, arıcılık, mantarcılık gibi projeler yer almaktadır. İlimizde Toplamda 560 büyükbaş hayvan, 125 manda dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu amaçla proje kapsamında genç çiftçi manda projesinden hak kazanan çiftçilerimize ilk dağıtım Niksar, Reşadiye ve Erbaa ilçelerimizde yapıldı. Merkez, Pazar, Zile ve Turhal ilçemizde de 1 Ekim tarihinde genç çiftçilerimize toplam 90 manda dağıtımı gerçekleştirildi. Kalan ilçelerimizde de manda dağıtımını yapılacak. İlimiz çitçilerine hayırlı olsun” dedi.

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