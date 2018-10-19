Tokat Valiliğinden, 2 köyün yol anlaşmazlığı için açıklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Valiliği merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri arasında yaşanan yol anlaşmazlığı ile yazılı açıklama yaparak gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köyü 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve köylülerin kent merkezine giden yolu birbirlerine kapatması ile tırmanan gerilim hakkındı Valilik açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada Yelpe köyünün, Dedeli köyü üzerinden Tokat'a ulaşımını sağlayan yol açık olup gerekli güvenlik tedbirleri alındığına dikkat çekildi. Yelpe ve Dedeli köyü arasında yaşanan ihtilafın yol kaynaklı olmayıp, 2014 yılında ortaya çıkan ve davası yargıda derdest olan yayla anlaşmazlığı ile başladığına dikkat çekilerek, ''Tokat İl Özel İdaresi köy yol ağında bulunan Yelpe-Dedeli-Tokat yolu asfalt olup ulaşıma açıktır. Ulaşım ile ilgili bir sorun yaşanmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Buna rağmen Yelpeliler, Dedeli köyü içinden geçen yolu kullanmaktan imtina ederek Yelpe köyü ile Gümenek köyü arasındaki, Özel İdare yol ağında bulunmayan arazi yolunu, mülk sahiplerinin rızasına dayalı olarak 2014 yılından beri kullana gelmişlerdir. Ancak Eylül ayında arazi sahipleri, bu yolun kullanılmasına karşı çıkmışlardır. Öte yandan İl Özel İdaresince Yelpe Köyünü Tokat merkeze doğrudan bağlayan alternatif bir yol ihdas edilmesi amacıyla, tespit edilen güzergah, İl Genel Meclisi’nin 09.09.2016 tarihli ve 283 sayılı kararı ile yol ağına alınmış, ancak söz konusu meclis kararı Gümenek Köyü Muhtarlığı tarafından yargıya taşınmış, Tokat İdare Mahkemesi 13.04.2017 tarihinde söz konusu meclis kararı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı vermiş, meclis kararını iptal etmiştir. Tokat İdare Mahkemesinin iptal kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin kararı ile 10.05.2018 tarihinde istinaf başvurusu reddedilmiş ve iptal kararı kesinleşmiştir. İl Özel İdaresince, Tokat İdare Mahkemesinin iptal kararındaki gerekçeler dikkate alınarak, yapılacak yol güzergahı üzerinde, Yelpe ve Gümenek köylerinde arazisi olan vatandaşların muvafakati istenmiş; Yelpe köyü arazi sahipleri muvafakat vermişken, Gümenek köyü arazi sahipleri muvafakat vermemiştir. Bunun üzerine Gümenek köylülerinin arazilerinin kamulaştırılması için çalışmalara başlanılmıştır. Tokat İl Encümeninde kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış olan söz konusu Yelpe Köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik yolun zemin iyileştirilmesinin yapılabilmesi için yol ağına alınması hususu İl Genel Meclisinin Ekim ayı gündemine alınmıştır. Sonuç itibari ile; Yelpe köyünün, Dedeli köyü üzerinden Tokat’a ulaşımını sağlayan yol açık olup gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ayrıca Yelpe Köyünü Tokat’a bağlayacak alternatif yol çalışmaları, kamulaştırma işlemlerine bağlı olarak devam etmektedir" denildi.