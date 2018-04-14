Tokat TSO'nun Yeni Başkanı Ali Çelik Oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Çelik seçildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçtiğimiz hafta sonu yapılan meclis üyesi seçimlerinin ardından bugün oda toplantı salonunda meclis üyeleri yapılan seçimde yönetim kurulu başkanı seçti. Ali Çelik ve Ahmet Arat'ın listelerinin yarıştığı seçimlerde Ali Çelik ve yönetimi meclis üyelerinin 13'ünün oyunu alarak Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ali Çelik'in yönetim listesinde Sinan Gökçe, Selahattin Giden, Naci Altın, Tuğran Arı, Gökhan Muratdağı ve Mustafa Resul Çam asil olarak yönetim kurulunda yer alırken; Hasan Şanlı, Murat Tosun, Harun İsot, Nihat Elibol, Halil Bayır ve Burak Dökülen yedek yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu seçimlerinde de 2 liste ile gerçekleşen seçimlerde Başkan Ali Çelik'in listesi 24 Meclis Üyesinin 14'ünün oyunu aldı. Buna göre Yılmaz Kefeli, Azmi Kara, Erdal Uçar, Ömer Elibol, Fevzi Demirtaş, Ferdi Şentarlı Disiplin Kurulu Asil Üyeleri; Cumhur Aldemir, Ercan Gürer, Erkut Dizman, Ahmet Bay, Muharrem İçeloğlu ve Mehmet Çakmak da Disiplin Kurulu Yedek Üyesi olarak belirlendi.

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