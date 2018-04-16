Tokat TSO Başkanı Çelik "Alternatif çözüm üretmeliyiz"

Fatih YILMAZ/TOKAT,() – TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tokat ekonomisi bundan inanılmaz olumsuz etkilenecek ama 'sattırmıyoruz', 'sattırmayacağız' bunu bir kenara bırakıp alternatif çözüm üretmeliyiz" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ali Çelik, dün basın mensuplarıyla TSO makamında bir araya geldi. 7 Nisan’da yapılan TSO seçimlerini değerlendiren Başkan Çelik, "Öncelikle bu seçimin şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bize oy veren, güvenen, inanan insanların inşallah umutlarını boşa çıkarmayız. Şunu hepiniz bilin. Şu mesajı sizin vasıtanızla ısrarla sık sık vermekte fayda görüyorum, çok net bir şekilde duruşumuzu herkes bilsin. Niyetimiz halis. Bu şehre hizmet etmeye, çalışmaya geldik. Sorunları, sıkıntıları derlemeye, toparlamaya geldik. Derdimiz gayemiz bu’’ dedi.

Turhal Şeker Fabrikasında yaşanan son gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Tokat TSO Başkanı Ali Çelik, “Şöyle bir hata yapıyoruz. Bu tip olaylarla ilgili toplumdaki duyarlılığı biraz arttırmamız lazım. Yani bir şey gidiyor diye oturup saçımızı başımızı yolmak yerine bunun alternatifini ve çözümünü üretmek lazım. Biz bugün itibariyle resme çok iyi bakmalıyız. Biraz samimi olacağız. Ne toplumun hassasiyetini yok edeceğiz ne de onları gereksiz yere galeyana getireceğiz. Daha önceki süreçte sigara fabrikasının satışı da dahil Turhal Şeker Fabrikasının satışı da dahil ben stratejiyi doğru kurmadığımızı düşünüyorum. 10 bin tane pancar üreticisi var. Sadece 400-500 çalışan yok. Yanında makine fabrikası var. Şeker fabrikasının sayesinde ayakta kalıyor. Onu da etkileyecek. Turhal ekonomisi zaten şuan can çekişiyor. Çok sıkıntılı. Akşamları gidin hayalet şehir gibi oldu. Tokat ekonomisi bundan inanılmaz olumsuz etkilenecek ama 'sattırmıyoruz', 'sattırmayacağız' bunu bir kenara bırakıp alternatif çözüm üretmeliyiz" şeklinde konuştu.

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