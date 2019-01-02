Tokat'ta uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve Niksar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Masha'nın da katıldığı aramalarda satışa hazır vaziyette 34 parça halinde toplam 391 adet uyuşturucu hap ile 41 kilitli poşet içerisinde olmak üzere toplam 45,46 gram kimyasal esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından gözaltına alına 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 1’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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