Tokat'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ö.T. isimli şahısın İstanbul'dan Tokat'ta satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesi otogarında operasyon düzenledi. Yolcu otobüsü ile Tokat'ta gelen Ö.T.'nin üzerinde ve bagajlarında arama yapan polis ekipleri, 58 uyuşturucu hap ile 92,60 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.T. emniyetteki sorgusunun ardından "Satmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Temin Etmek-Nakletmek-Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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