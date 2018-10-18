Tokat'ta su motoru hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta farklı tarihlerde köylerde tarlalardan su motoru çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesinde ve Kalaycık köyünde farklı tarihlerde F.O., M.O. ve Ş.D.'ye ait tarlalarda bulunan su motorları çalındı. Tarla sahiplerinin şikayetleri üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada su motorlarını Pazar ilçesinde ikamet eden F.Ş.'nin çaldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada çalınan su motorları ele geçirildi. Şüpheli F.Ş. ifadesinde suçunu itiraf ederek 3 su motorundan 2 tanesini parçalayıp tek motor haline dönüştürdüğünü söyledi.Bulunan su motorları sahiplerine teslim edilirken, F.Ş.'nin sorgusu sürüyor.

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