Tokat'ta 'Sıfır atık' projesi tanıtıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasının tanıtım etkinliği Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası tanıtım toplantısı Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında hayata geçirilen kampanya hakkında mahalle sakinlerine neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Kent merkezinde 10 mahallede başlatılan uygulama süreklilik kazanacak ve mahalle sakinleri atık yağlarını mahalle muhtarlarına getirecek. 5 litre atık yağ getirine ise 750 mililitre bulaşık deterjanı hediye edilecek. Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kampanyanın heyecan verici olduğunu dile getiren Başkan Eroğlu, ''Yine çok heyecan verici bir projemiz olan atık yağ toplama projesinin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Belediyeciliğimizde birçok sloganımız var. Özellikle temizlik konusundaki sloganımız da şuydu; ‘Temiz şehir Tokat’ bu cümlenin içeriğini şehrimizin her bir noktasında yaşatmak için gayret ediyoruz. Tokat’ta her gün 150 ton çöp toplanıyor ve bu çöpleri düzenli bir şekilde depoluyoruz. Bunun yanında atık suları toplamak için de bir tesisimiz var. Bu tesis Karadeniz Bölgesinde çok nadir bulunan bir yapıdır. Bir de bildiğiniz gibi vahşi çöp depolama alanımız var. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından 2017 yılında başlatılan bu projeye biz de Tokat Belediyesi olarak imza attık. Tokatlılara güvenerek bu projede biz de varız dedik. Bu proje için biz, atık yağ toplama merkezleri oluşturuyoruz. Şehrimizin pek çok noktasında bu merkezleri oluşturacağız ve çoğaltacağız. İlk etapta 10 noktada bu merkezlerimizi kurduk. Bahçelievler Mahallesi, Altıyüzevler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Doğuken Mahallesi, Yeşilırmak Mahallesi, Gülbahar Hatun Mahallesi, Ali Paşa Mahallesi, Perakende Mahallesi, Mahmutpaşa Mahallesinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün olduğu yerde atık yağ toplama merkezlerimiz kuruldu. Bu sayı daha da artacak. Bu şekilde bizler çevremize, doğaya ve gelecek nesillere sahip çıkacağız ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız inşallah” diye konuştu.



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