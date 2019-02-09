Tokat'ta 'Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetimi' yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetimi' yapıldı. Uygulamada 47 aranan şahıs yakalanırken, 20 araca 4 bin 369 TL para cezası kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan uygulama Tokat'ta da gerçekleştirildi. İl genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Ayrıca üniversite kampüsleri dışında bulunan öğrenci yurtlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde ve bağlantı noktalarında da uygulama gerçekleştirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesi olan 27 noktada yapılan uygulamada 121 ekip, 518 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 311 iş yeri ve umuma açık yer kontrol edildi. 3 bin 366 şahıs sorgulanarak 47 aranan şahıs alındı. Trafik yönünden ise 913 araç kontrol edilerek 13 araca 3 bin 128 TL para cezası uygulandı. 9 araç trafikten men edildi. Ayrıca 219 servis aracı denetlenerek, bunlardan 7'sine 1241 TL ceza uygulandı. 5 servis aracı ise trafikten men edildi.

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