Tokat'ta öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT() - TOKAT İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, Behzat-ı İmam Hatip Ortaokulun'da düzenlenen kariyer günü etkinliğine katıldı. Bozkurt, her meslekte başarılı olmak için iyi bir insan olunması gerektiğini söyledi.

Kent merkezinde eğitim veren Behzat-ı İmam Hatip Ortaokulu tarafından kariyer günü etkinliği düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, polis memurları ve öğrenciler katıldı. Bozkurt ilk olarak öğrencilere, polis ekipleri ve şubeleri hakkında bilgi verdi. Bozkurt, "Doktor, polis, mühendis, marangoz olabilirsiniz ama meslekte başarılı olmak için iyi bir insan olunması gerekir. İyi bir insan olamazsanız mesleklerinizde başarılı olamazsınız." dedi.

Programa katılan farklı şubelerden polis memurları ise şubeleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Program sonunda Bozkurt öğrencilerin sorunlarını cevapladı. Etkinlik öğrencilerin ve polis memurlarının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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