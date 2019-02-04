Tokat'ta öğrencilere 190 bin kitap dağıtıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 190 bin kitap dağıtıldı.

Vali Ozan Balcı tarafından başlatılan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda dağıtılmak üzere 190 bin kitap bastırıldı. Özel olarak bastırılan 190 bin kitabın dağıtımı Vali Ozan Balcı'nın katılımıyla Kemal Arat İlkokulunda başlandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat’taki bütün ilkokul çocukları için kitapları özel olarak bastırdıklarını söyledi. Vali Balcı, ''Saygı, paylaşım, dürüstlük, adalet, mutluluk, üretim, bütünlük, özgüven gibi değerler çocukların da sevebileceği nitelikte özel olarak resmedilip yazıldı. Buradaki amaç çocukların okuma kültürüne katkı sağlasın. Okuma alışkanlığına değer kazandırsın. Çocuklardan istediğimiz bu kitapları okumaları. İnşallah Tokat’ta ki bütün okulları zenginleştirilmiş kütüphane ile donatacağız. Birkaç yıl içinde Tokat, Türkiye’nin en çok kütüphanesi olan ili haline gelecek. Eğitim Tokat diye yeni bir proje başlattık. Eğitimi ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Kitap okuma bu projenin çok önemli bir bileşeni. Sadece kitap okuyun demekle olmaz. Kitaplarla da desteklenmesi lazım. Biz bunu da destekliyoruz'' dedi.

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