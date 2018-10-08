Tokat'ta karakucak güreşleri yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ta Milli Birlik ve Beraberlik Karakucak Güreşleri'nin 7'ncisi gercçekleştirildi.

Milli Birlik ve Beraberlik Karakucak Güreşleri Gümenek mesire alanında yapıldı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tokat İl Özel İdaresi ve Tokat Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan müsabakalarda güreş severlerin geleneksel ağalık seçimleri büyük çekişmeye sahne oldu. Etkinlikte Erdal Polat, Erkan Er, Mehmet Meral, Çevreli Hüseyin Akbaş Güreşleri Ağası Ahmet Akçan ve Niksar güreşleri ağası Hasibe Yıldırım güreş ağası olabilmek için yarıştı. Ağalığı iş adamı Erdal Polat 75 bin lira vererek kazandı. Güreşlere CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, TSO Başkanı Ali Çelik, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, iş adamları ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ''Bu güzel günde hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Güreş bizim ata sporumuz, geleneksel sporumuzdur. Nice nice pehlivanlar çıkarmış bir şehrin evlatlarıyız. Er meydanında bize bu zevki veren pehlivanlarımıza başarılar dileriz. Karakucak güreşlerinin bizim için önemli bir yeri vardır. Tokat’ta eskiden beri her ortamda karakucak güreşleri yapılmaktadır. Bu geleneğin devamında katkısı olan herkese teşekkürü bir borç bilirim'' dedi.

Güreşlerde başpehlivanlığı finalde Hüseyin Kalaycı'yı yenen Samet Özarslan kazandı.

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