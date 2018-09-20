Tokat'ta KADEM İl Temsilciliği çalıştay düzenledi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT KADEM İl Temsilciliği tarafından "Tokat İlinde Öncelikli Alan Olarak Kadin İstihdamı ve Uzun Süreli Hasta-Engelli-Yaşlı Bakımını Başarmada Eylem Stratejileri Ortak Akıl Çalıştay"ı gerçekleştirildi.

Kent merkezinde özel bir otelde, Tokat KADEM İl Temsilciliği tarafından düzenlenen çalıştaya Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tokat KADEM İl Temsilcisi Müjgan Arslan, "Türkiye'de doğum artış hızının düşmesi ve yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak ülkemiz demografik bir dönüşüm geçirmektedir. Uzayan yaşam süreleri yaşlı nüfusun artması süreğen hastalık ve engellilik nedeniyle bakıma muhtaçlık durumunu artıran bir hususlardır. Her hanede yaşanmakta olan bakım görevinde olmazsa olmaz kişiler olan kadınların bu alanda nitelikli istihdamın sağlanması her geçen gün artan bir önem arz etmektedir. Bu çalıştayda ülkemizde ve Tokat ilimizde uzun süreli hasta, engelli, yaşlı bakımı için yürütülen hizmetler ile bu konudaki öncelikli ihtiyaçların kadın istihdamı açısından değerlendirilmesi, buna bağlı olarak eylem stratejilerine yönelik önerilerin ortaya konulması amaçlanmıştır" dedi.

Çalıştayda, "Türkiye'de Bakım İhtiyacı ve Kadın İstihdamı: Bakıcı Havuzu Modeli" konusunda Prof. Dr. Emine Özmete; "Uzun Süreli Bakımda Görünmeyen İşgücü" konusunda Dr. Nagihan Yıldız Çeltek "Engelli-Yaşlı-Hasta Bakımında Temel İlkeler ve Kadın İstihdamı" konusunda Aslı Tok Özen; "Türkiye'de Kurumsal Bakım Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme" konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Coşgun Gürboğa tarafından sunum yapıldı.

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