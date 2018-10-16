Tokat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ın Zile ilçesinde sahte alkollü içki imalatı yapan şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile ilçesine bağlı Karşıpınar köyünde sahte alkollü içki imal ve satışı yapan bir kişi olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan aletlerle yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan aramalarda 80 litre kaçak rakı, 1 bakır kazan kapağı, 2 bakır boru ve 1 soğutma havuzu ele geçirildi.

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