Tokat'ta Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde İran plakalı yolcu otobüslerinde valizlere gizlenmiş vaziyette 1218 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, dün D-100 Karayolu Değirmenli köyü ile Tepekışla mevkiinde yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Uygulamada İran plakalı dört yolcu otobüsü durduruldu. Ekiplerin otobüslerde yaptığı aramada İran uyruklu 5 kişinin valizlerine gizlenmiş vaziyette toplam 1218 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, 5 kişiye toplam 17 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

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