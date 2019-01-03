Tokat'ta Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 515 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde D-100 karayolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada gizli bölmelere ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam 515 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, otobüs şoförü ve valizlerin sahiplerine toplam 7210 lira idari para cezası uygulandı.

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