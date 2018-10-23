Tokat'ta Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

TOKAT,() - TOKAT'ta jandarma ekiplerince Zile ve Erbaa ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Zile’ye bağlı Yalınyazı köyünde kaçak içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 200 litre kaçak rakı ele geçirildi. Evinde 200 litre kaçak rakı bulunan şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Erbaa ilçesinde ise D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında durdurulan yolcu otobüsünde, Nahçıvan uyruklu R.A. adlı yolcuğa ait valizler içerisine gizlenmiş 260 paket kaçak sigara ile 4.2 litre kaçak votka ele geçirildi. Valizlerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen R.A.’ya 4 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.

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