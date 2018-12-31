Tokat'ta Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 12 litre kaçak içki ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri geçen cumartesi günü D-100 karayolu üzerine yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 8,5 litre bandrolsüz rakı, 3,5 litre ev yapımı viski, başka bir araca ait plaka, bir ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 36 fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri otomobil sürücüsüne 1227, araç sahibine ise 1002 lira para cezası uyguladı. Araç sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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