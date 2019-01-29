Tokat'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ta 2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan ​toplantıya ilçe kaymakamları, kurumların bölge müdürleri, kurum müdürleri katıldı. Vali Ozan Balcı, 2018 yılında il genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, ''2018 yılı yatırım programında ilimiz genelinde 643 kamu yatırımı projesi yer almaktadır. Uygulanmakta olan projelerin toplam değeri 4 milyar 798 milyon 861 bin 179 liradır.. Bu projeler için 2018 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 1 milyar 757 milyon 430 bin lira olup, 2018 yılı içerisinde bu ödeneğin 741 milyon 631 bin 400 liralık kısmı kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 64’e tekabül etmektedir. 2018 yılı yatırım programında ilimizde ulaştırma ve haberleşme, tarım, diğer kamu hizmetleri, enerji ve eğitim sektörlerine ağırlık verilmiştir. Yapımına önceki yıllarda başlanarak tamamlanması için çaba sarf edilen ve ilimizin kalkınması açısından önem taşıyan projelerden Alpu Barajı ikmali yüzde 99, Güzelce Barajı’nın 14,5 kilometrelik derivasyon kanalının 14 kilometresi ve miçöz regülatörü tamamlanmıştır. Sanat yapılarının yüzd 50’si tamamlanmıştır. Turhal Barajı ise yüzde 78’nin fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tokat-Niksar yol projesinde yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 5 kilometrelik kesim binder seviyesinde tamamlanmış olup, sol taşıma yolunda 1,1 kilometrelik kesimde ise, toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işlerinde çalışılmıştır. Tokat yeni Havalimanı PAT sahaları yapımı işinin sözleşmesi 6 Temmuz 2018 tarihinde imzalanmıştır. Tokat yeni Havalimanı üstyapı tesisleri yapımı işinin sözleşmesi 9 Temmuz 2018 tarihinde imzalanmıştır. Tokat yeni Havalimanı PAT sahaları yapımı işi yüzde 30, Tokat Yeni Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı işi yüzde 20 seviyelerindedir” dedi.

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