Tokat'ta 'Çocuğuma Dokunma' projesi tanıtıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT Sosyal Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ hibe programları kapsamında yürütülen ' Çocuğuma Dokunma' projesinin tanıtımı yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, projesiyi önemsediklerini ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek çocukların iyi yetişmelerini istediğini söyledi.

Tokat Sosyal Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hazırlanan 'Çocuğuma Dokunma' projesi bir süre önce 326 proje içerisinde ilk 18'e girerek Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Projenin tanıtım toplantısı kentte özel bir otelde yapıldı. Toplantıya Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdinç İnal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Özdemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mahmut Özdemir, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik katıldı.

Proje hakkında açıklama yapan Sosyal Hizmetleri Merkezi Müdürü Göngör Yüce, "Gelişme ve değişimleri aileler her zaman bilinçli karşılamaya bilir. Bu manada aileler destek vermek, bilinçlendirmek, onlara farkındalık yaratmak gerekmektedir. Bu bağlamda yaşana bilecek problemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, onları bilgilendirmek, önleyici bir takım faaliyetlerle karşılandıklarında zararları en aza indirmek koruyucu ve önleyici sosyal hizmetin temel hedefidir. Çocuğun sanal ortamda istismarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bir problemdir. Çocukların sanal ortamda fiziksel, zihinsel, duyusal istismarları onlarda kapanması güç derin yaralar bırakmaktadır. Buda hem ekonomik açıdan, hem sosyal açıdan hem de hukuki açıdan ülkeye zarar vermektedir. Problemlerin temelinde ebeveyn ihmalinin olduğu görüldü. Buna da neler yapabilir diye başlamış olduğumuz projemizin 2018 yılında yazılımı bitirdik ve Ulusal Ajansa gönderdik. Türkiye'de Uluslararası Ajansa giden 326 projeden 18 tanesi kabul edildi. Bu 18 projeden bir tanesi de bizim projemizdir" dedi.

Projeyi önemsediklerini belirten Tokat Valisi Ozan Balcı ise "Çocuğun sanal ortamda istismarının önlenmesini ilişkin olarak çok bir proje yapıldı. Bu projeyi önemsiyoruz. Aslında ülkenin geleceğini önemsiyoruz. Ülkenin yarınlarını güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan çocuklarımızın bedenen, ruhen, sağlık anlamında her alanda iyi yetişmesini önemsiyoruz. Tabi onların istismar edilmemesi lazım. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi lazım. Onların eğitilmesi için bu proje çok anlamlı ve önemli" diye konuştu

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