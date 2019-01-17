Tokat'ta bağ evinde hırsızlık

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ın Turhal ilçesinde bir bağ evinden çim biçme makinesi, av tüfeği, televizyon ve havalı tüfek çalındı. Jandarmanın takibiyle 1 şüpheli yakalandı.

Olay, dün Turhal ilçesine bağlı Hamide köyünde meydana geldi. A.T.'ye ait boş durumdaki bağ evinde bir çim biçme makinesi, bir av tüfeği, televizyon ve havalı tüfek çalındı. Jandarma ekipleri bağ evindeki hırsızlık olayını 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan tespitler sonrası şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise ilçede ikinci el eşya ticareti yapan kişilere ait dükkanlarda bulundu. Dükkan sahipleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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