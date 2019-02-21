Tokat'ta akü ve kablo hırsızlarına suçüstü

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Zile ve Reşadiye ilçelerinde baz istasyonlarından akü ve kablo çalan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda bulunan telefon direklerinden kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında E.İ (34), 1 demir kesme makası ve 150 metre kablo ile olay yerinde yakalandı.

Ayrıca Zile ilçesinde baz istasyonların enerjisini besleyen 24 aküyü çalarak, bölgede iletişimi sekteye uğratan 4 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C.(30) tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Ele geçirilen aküler firma yetkililerine teslim edildi.

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