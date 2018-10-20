Tokat'ta '60 huzur uygulaması' yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 noktada '60 huzur uygulaması' yapıldı. Uygulamada Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde belirlenen 40 noktada trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. İl genelinde yapılan uygulamada, 58 ekip, 414 personel görev aldı. Yapılan uygulama kapsamında, 19 umuma açık yer, bin 551 araç kontrol edilerek, 3 bin 481 kişi sorgulandı. Sivas Sulh Hakimliği tarafından FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalanırken, 1 kişiye kesici alet ve muşta taşımaktan 6136 sayılı kanuna muhalefetten, 4 şahsa ise alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. Yoklama kaçağı suçundan aranan 4 kişiye ise tebligat yapıldı. Ayrıca 94 araç sürücüsüne 64 bin 178 TL para cezası uygulanırken, 5 araç ise trafikten men edildi.

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