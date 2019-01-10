Tokat'ta 369 köy yolu ulaşıma açıldı 

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 469 köyden 369'unun yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Tokat'ta kar yağışı sonrası köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarla, dün kapanan 469 köy yolundan 369'u yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Gökçe, yoğun kar yağışısonrasında ekiplerimizin öz verilili çalışmaları neticesinde bu saat itaberiyle 100 köyümüzün yol kapalı. Akşam saatlerinde doğu 100 köyümüzünde yolllarını açacağız" dedi.

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