Tokat'ta 2013 yılında kapanan karakol yeniden açıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta 2013 yılında kapanan Çamlıbel Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle tekrar açıldı.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bulunan ve 2013 yılında kapanan Çamlıbel Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Tokat Valisi Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül ve vatandaşlar katıldı.

1973 yılında yapılan karakolun 2013'te kapatıldığını söyleyen İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, "Merkez Karakol Komutanlığının sorumluluk sahası 76 köyle çok yoğun bir faaliyet icra etmiştir. Dolayısıyla bu karakolun açılması Merkez Karakol Komutanlığının görev yükünü hafifletecek ve vatandaşlarımıza daha kısa zamanda ulaşmış olacağız. 2 Şubat'ta inşaatına başlanarak 8 Eylül'de tamamlandı. Çamlıbel Karakol Komutanlığı bugünden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Ülkemizde güven ve huzur ortamının sağlanması için başta emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere birçok kurumla ortak çalışmalar yürüten teşkilatımız, 365 gün 24 saat çalışarak devletin vatandaşa açılan ilk kapısı olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın maruz kaldığı zor anlarda onlara ilk el uzatan olmuştur. Bu anlamlı katkılarından dolayı özellikle Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül’e ve karakolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Arıkan'ın konuşmasının ardından Çamlıbel Jandarma Karakol Komutanlığı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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