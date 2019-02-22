Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu 

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta sobadan çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde iki katlı ahşap evde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve kısa süreliğine memleketine gelen Murat Erdoğan (54), kendisine ait evde akşam sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre sobanın kapağından yere düşen közler evdeki eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız olan ve dumandan etkilenerek uyanan Erdoğan, kendini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Komşularının itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine Almus ve Akarçay Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Murat Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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