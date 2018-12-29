Tokat'ta 2 bin 19 fidan dağıtıldı

TOKAT'ta, 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2 bin 19 fidan dağıtıldı.Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kentte yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin 19 fidanı dağıtıldı.Tokat Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı, "Yeni yıla girerken toplumun her bireyinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bizde Orman Genel Müdürlüğü olarak yeni yıla girerken çam ağaçlarının kesilmemesi, bunun yerine ülkemizin her yerine fidan dikilmesini önemsiyoruz. Malum olduğu gibi 2019 yılına 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' teması ile bu çalışmalara başladık. Bugün 2019 adet halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapacağız. Buradaki amacımız gençlerimize ve çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamaktır. Bugün burada 500 adet sedir çam, 500 adet sarıçam, 460 adet karaçam, 559 adet badem fidanı olmak üzere 2019 adet fidan dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.Dağıtılan fidanlardan alanlar memnuniyetlerini dile getirdi. Fidan dağıtım törenine Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da katıldı.

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