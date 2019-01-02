Tokat'ta 16 bin 500 TL sahte para ele geçirildi

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT'ta polisin yaptığı çalışma ile 2 şüpheli 16 bin 500 TL sahte para ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesi girişinde yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste durumundan şüphelenen Ş.U.K ve H.K’nın üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Ş.U.K ve H.K’ın üzerinden iki farklı seri numaralı 50 TL’lik banknotlar halinde 16 bin 500 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyette ki sorguları devam ediyor.

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