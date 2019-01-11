Tokat'ta 155 hattına 160 bin ihbar

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 2018 yılı içerisinde 155 ihbar hattına 160 bin 957 ihbar geldiğini söyledi.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu basın mensupları ile polis lokalinde bir araya geldi. Toplantıda 155'in kalkıp 112 ile tek numara üzerinden hizmet verilmesi için çalışmanın sürdüğünü söyleyen Topaloğlu "2017 yılında toplam 160 bin 134, 2018 yılında 160 bin 957 ihbar gelmiş. 2017 yılında gelen ihbarların toplam 18 bin 665 adedi asıl, 4 bin 559 adedi asılsız ihbar çıktı. 2018 yılında da gelen ihbarların toplam 21 bin 84 adedi asıllı, 5 bin 572 adedi asılsız çıktı. Artık 155 kalkacak, 112 devreye girince bütün ihbarlar oraya gidecek, bizim görevlilerimiz de orada olacaklar oradan bize yönlendirecekler olayı" dedi.

155'e gelen asılsız ihbarlarla ilgili örnekler veren Emniyet Müdürü Topaloğlu vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

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